Projeto Tio Carlão ofereceu atividades especiais

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Tio Carlão é um projeto do Departamento de Ação Social que atende aproximadamente 150 crianças durante todo o ano, com o objetivo de prevenir situações de risco social, assegurar o direito à convivência familiar e comunitária.

A equipe, coordenada pela psicóloga Giovana Cristina Caio Thezolin trabalha diretamente com as crianças realizando atividades, inclusão social, projetos pedagógicos, oficinas e socialização, realizadas durante passeios e festividades, conforme o explicado pela prefeitura.

Um dos momentos mais esperados pela turminha do “Tio Carlão” é o Dia das Crianças, e para isso foi preparado um dia muito especial nesta terça-feira, dia 11, na chácara do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, onde foram realizadas várias atividades, como gincanas divertidas, música, dança e piscina; também foram servidos lanches deliciosos, salgadinhos, refrigerantes bolo e chocolate.