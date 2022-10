Sabores, cores e muita música na 2ª Feira Gastronômica neste domingo, dia 16

A Praça Capitão João Pinto Fontão recebe neste domingo, dia 16, a segunda edição da Feira Gastronômica de Vargem Grande do Sul a partir das 13h. Promovida pelo Departamento de Cultura e Turismo de Vargem, a feira traz para os vargengrandenses a oportunidade de experimentar novas sensações e sabores gastronômicos com opções salgadas, bebidas e doces.

Entre as barracas, estarão: The Village Burgers, hambúrguer artesanal; Cantinho da Tapioca, tapiocas doces e salgadas; Espaço Sabor e Amor, lanches veganos e vegetarianos; Teixeira’s, frango frito, torresmo com frango frito, torresmo de rolo e pururuca; Trailer Ki Delicia, churros de diversos sabores; Luluzinha Lanches, cachorro-quente e lanches variados; Marli Ferreira, pernil no biscoito; Mundo dos Espetos, espetos de carnes variadas; Chopp Artesanal Villa Alemã, com variados sabores; Kombi Pastel, sabores diversos de pastéis fritos na hora; SpiralPotato, batata espiral; Pizza do Cezão, pizza artesanal de vários sabores; Doces Cristiane, bolos, bombons, tortas e doces; Espaço Patrícia Castro, lanches e porções de linguiça; Marilda espaço Drinks, batidas, drinks e bebidas diversas e Império lanches com Paeja Caipira, Baião de 2 e Feijão Tropeiro.

Artesanato e orquídeas

A Feira contará ainda com artesãos que vão exibir e comercializar seus trabalhos, além de exposição e venda de orquídeas.

Shows

Para animar o público, às 15h, haverá a apresentação de Tiago Rocker & Trio. Já a banda é a Abba Majestat, Tributos ao Abba, sobe ao palco a partir das 20h.

