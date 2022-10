Um pedacinho da Itália na praça da Matriz

Entre uma variedade de pratos deliciosos para o público se deliciar, estará a famosa pizza de Cezar Sbardelini Franhani, de 47 anos. Pizzaiolo de profissão há 20 anos, ele entrou no ramo em 2002. Cezar foi proprietário do Alô Pizza, em Vargem, e pizzaiolo chef do Espaço 55, em São João da Boa Vista, mas hoje, faz sucesso sendo contratado para fazer pizza na casa de pessoas.

O pizzaiolo também participou da primeira edição do evento e sempre marca presença em diversos eventos, como a Feira Gastronômica de São João da Boa Vista e Blues na Montanha, há cinco anos. Além de participar de eventos e fornecer um serviço especial de rodízio em casa, Cezar faz delivery de quinta e sexta-feira quando não há compromissos marcados.

À Gazeta de Vargem Grande, ele ressaltou o diferencial do seu produto, que veio de uma caminhada, no mínimo, bem saborosa. “É uma massa leve, bem digestiva. Já fiz vários cursos aqui no Brasil e na Itália. Em 2011 fui para a Itália e fiz especializações lá, fiquei três semanas fazendo cursos lá. Tenho especialização em pizza temática, pizza de sobremesa, pizza napolitana e o curso base concluído com mérito”, pontuou.

Para ele, eventos como a Feira Gastronômica são muito importantes. “Esse tipo de evento assim na cidade é importantíssimo, porque todas as cidades têm e movimenta a cidade inteira, né? O pessoal gosta bastante de sair, de experimentar comidas típicas de vários lugares, então é importante ter algo assim que agita a cidade. E pra quem está começando, é uma vitrine para o seu produto”, disse.

Na foto, Cezar e sua esposa Valdete Aleixo Borato preparando uma deliciosa pizza. Foto: Arquivo Pessoal

