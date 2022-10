Adolescente com 23 porções de crack e duas de maconha foi pego

Após receber denúncias, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul apreenderam adolescente com droga na quadra próxima à Escola Municipal Mário Beni, no Jardim Dolores, na última semana.

Foi feita a abordagem em rapazes e um dos adolescentes estava com 23 pedras de crack, duas porções de maconha e R$ 158,00. Ao ser questionado, ele confessou que o produto era para venda e o dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista com o seu responsável. No local, o adolescente prestou esclarecimentos e foi liberado pela autoridade de plantão.