Agrônomo de Vargem é homenageado pela Esalq

O engenheiro agrônomo João Paulo Feijão Teixeira foi homenageado no dia 8 de outubro, no transcorrer da 65ª Semana “Luiz de Queiroz”, organizada pela Associação dos Ex-alunos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) no congraçamento das Bodas de Ouro da turma de 1972, da qual ele faz parte.

De família vargengrandense, o agrônomo é filho de dona Renee Joanna Feijão Teixeira e do saudoso João Osório Teixeira, que durante muitos anos foi colaborador do jornal Gazeta de Vargem Grande, sendo seus irmãos Maria Matilde e o advogado Luiz Francisco Feijão Teixeira. Ele cursou a Esalq no período de 1968-1972 e diplomou-se Engenheiro Agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), em julho de 1972.

Desde então, conforme reportagem publicada no jornal A Tribuna de Piracicaba, exerceu suas atividades como pesquisador científico no Instituto Agronômico de Campinas-IAC, de 1973 a 2017, quando se aposentou. Atualmente, reside em Campinas com sua família.

Atualizou sua formação acadêmica em pós-graduação obtendo o título de Metre em Biologia Vegetal pelo Instituto de Biologia da Unicamp, em 1984. Também o de Especialização em Jornalismo Científico (Unicapm) em 2002 e de Especialização em Gestão Estratégica Pública (Unicamp), em 2007.

Como pesquisador científico publicou 110 artigos científicos em revistas científicas nacionais e internacionais em sua área principal de pesquisa, Fitoquímica e Fisiologia Vegetal (metabolismo de plantas), além de dezenas de artigos de divulgação científica em revistas especializadas e jornais.

Ainda exerceu funções de administração de ciência e tecnologia como Coordenador Estadual da Pesquisa Agropecuária de 1991 a 1994; Diretor-Geral do Instituto Agronômico de Campinas – IAC, 1997-1998; Chefe da Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, nos anos de 1993 e 1995-1996; também, Coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) no período de 2007 a 2008.

Como trabalho voluntário desenvolveu atividades relacionadas à captação de recursos para pesquisa científica e à política de ciência e tecnologia estadual para defesa das instituições públicas de pesquisa científica, pesquisadores científicos e outras categorias que dão apoio à pesquisa científica e tecnológica. Para tanto, foi Diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), de 2001 a 2007; Diretor Vice-Presidente da Associação Paulista de Fundações (APF), 2011-2012 e Presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC), no período de 2020 a 2021.