Alunos de colégio da cidade visitam posto do Sebrae

O Colégio Vitória, da rede particular de ensino, está participando do projeto “Jovem Empreendedor” Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem como objetivo possibilitar que as crianças e jovens aprendam de forma lúdica dicas econômicas e financeiras e desenvolva habilidades e comportamentos empreendedores.

O Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul em parceria com o Sebrae receberam na última terça-feira, dia 11, os alunos do 5º ao 9º do colégio Vitória. Foi explicado a eles, os primeiros passos para quem deseja começar a empreender nos mais diversos ramos.

Os alunos aprenderam como abrir o cadastro de Micro Empreendedor Individual (MEI) e os benefícios para quem possui esse tipo de registro para o seu negócio. A explicação foi realizada pelas agentes do Sebrae, Natalia Machado e Marina Faleiros. Também estava presente a coordenadora Kátia Regina Santiago, que ressaltou a importância das crianças e adolescentes em aprender mais sobre economia e empreendedorismo, formando adultos com uma vida financeira pessoal saudável, decisivo para o sucesso do seu negócio e se tornando um empreendedor.

A agente Natalia Machado falou aos alunos. Foto: Prefeitura Vargem Grande