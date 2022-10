Campanha do Sicredi celebra mês da poupança com sorteio especial de meio milhão de reais

Realizada há sete anos pelo Sicredi com o objetivo de incentivar o hábito de poupar, a campanha Poupança Premiada Sicredi terá o sorteio especial de R$ 500 mil, no mês de outubro, em celebração ao Dia Mundial da Poupança. Ao todo, a campanha desenvolvida pela instituição financeira cooperativa nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro irá distribuir R$ 2,5 milhões em prêmios em 2022, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da promoção, em dezembro.

Somente na edição deste ano, a campanha já premiou mais de 100 poupadores do Sicredi. Em Amaporã (PR), o associado Lucas Souza viu o hábito de fazer uma reserva financeira ganhar um incentivo extra ao ser contemplado com R$ 5 mil em um dos sorteios semanais da campanha do Sicredi. “Esse dinheiro veio em boa hora. Eu sou associado do Sicredi desde os 18 anos e só tenho a agradecer à cooperativa. Agora, vou indicar mais ainda o Sicredi, pois ganhei e mais pessoas podem ganhar”, afirmou o associado ao receber o prêmio.

Para a associada Evanildes Granemann, vencedora do sorteio especial de R$ 500 mil em 2021, a premiação foi um estímulo para um hábito de organização do orçamento construído com auxílio da instituição financeira cooperativa. “Acredito que, para cuidar do dinheiro, temos que escolher um lugar no qual a gente confia. Onde as pessoas orientam você, explicam tudo que a gente precisa saber. Por isso, escolhi o Sicredi. É muito importante que a gente guarde pelo menos um pouquinho de dinheiro todo mês, assim, se um dia precisar, terá esse amparo”, comentou ao ser contemplada.

Benefícios compartilhados

A gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França, lembra que, ao incentivar o hábito de poupar por meio da poupança, o Sicredi viabiliza a possibilidade da reserva de recursos para um maior número de associados, especialmente os que estão começando a pensar em planejamento financeiro. “A facilidade, o baixo risco e a isenção de impostos, para a pessoa física, tornam a poupança uma modalidade mais simples e acessível para quem deseja atender objetivos de curto, médio ou longo prazo”, afirmou.

A especialista ainda destaca que, ao investir em uma instituição financeira cooperativa, o associado percebe que os benefícios não são apenas individuais, mas também compartilhados com toda a comunidade. “Os recursos captados pelas cooperativas do Sicredi geram um impacto positivo localmente, uma vez que ajudam a fomentar a contratação de crédito rural e comercial, beneficiando tanto os associados quanto os negócios e a economia local”, finalizou Adriana.

Participar é simples

Até agora, foram gerados mais de 94 milhões de números da sorte da campanha. O associado poupador participa da campanha de forma automática. A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi, é gerado um número da sorte, usado para concorrer nos sorteios, que são realizados pela loteria federal. Os associados que optam pela aplicação na modalidade programada, autorizando o débito mensal na conta têm chance de ganhar em dobro. A visualização dos cupons e a conferência dos ganhadores da promoção estão disponíveis no site da campanha.