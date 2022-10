Canil da GCM encontra Drogas em São João

Ação conjunta do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e da Polícia Militar de São João da Boa Vista no combate ao tráfico de drogas, na sexta-feira, dia 7 de outubro, prendeu três rapazes.

Com a ação da K9 Raposa e Zaya, cães de detecção, foram encontradas entorpecentes em terreno no bairro Santo Antônio, em São João.