Casa Dom Bosco recebe doações de Dia das Crianças

Uma ação social coordenada pela Netschool Centro de Ensino de Idioma e Tecnologia arrecadou doações de brinquedos, alimentos e doces para as crianças atendidas pela Associação Dom Bosco.

Foram disponibilizados pontos de arrecadação pelo comércio e empresas de serviço de Vargem, como na Maria Bonita Bijoux, Malu Magazine, Mototáxi Central, Mototáxi ideal, Netschool, Advocacia Vanessa Martins, além de doações individuais que chegaram até a escola, como a dos alunos da Netschool, do vereador Guilherme Nicolau (MDB), de Tamires Machado e de alunos, e da equipe da Escola Estadual Alexandre Fleming.

A arrecadação foi realizada durante duas semanas e as doações foram entregues na última terça-feira, dia 11, na Associação Dom Bosco, onde as representantes da Netscool, Bruna Passoni, Mariana Jerônimo de Queiroz e Maria Angélica Justino de Almeida entregaram as doações à coordenadora da Casa Dom Bosco, Milene Martins Strazza, que estava com a colaboradora Ana Paula Salgueiroza.

Foram doados muitos brinquedos, presentes, alimentos, doces e até livros. “Para nós, da Casa Dom Bosco, campanhas como essas são aquilo que nos move. Parcerias como essas são fundamentais. Pode ter certeza, que fazem a diferença para as crianças”, disse Milene.

A ação social foi coordenada pelo diretor da Netschool Miguel Aparecido Jorge, com participação de Singuala Ap. Jorge e do professor Guilherme Abreu e toda equipe da escola.

Bazar

Atualmente, a Casa Dom Bosco abriga quatro meninas de dois a 17 anos. Quem quiser colaborar com a entidade, pode ajudar com doações de peças de roupas e utensílios não apenas para o uso da casa, mas também para serem vendidos no bazar que a instituição realiza regularmente. Toda a renda obtida é empregada nas despesas da casa. Para ajudar, basta entrar em contato pelo (19) 3641-1713.