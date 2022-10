Crianças participam do “Passinhos na Fuzil”

O Grupo Fuzil, uma das principais empresas de Vargem Grande do Sul, preparou no sábado, dia 8 de outubro, para celebrar o Dia das Crianças, um projeto desenvolvido pelo seu departamento de Recursos Humanos e Marketing, cujo tema foi a Fantástica Fábrica de Ferramentas Fuzil e teve como finalidade receber os filhos de seus colaboradores para uma manhã de muita recreação, com várias atividades como pintura facial, caça ao tesouro, corrida de carriola, escorregador na grama, além dos pequenos receberem doces e salgados.

Cerca de 90 crianças de todas as idades participaram do evento e conheceram o local de trabalho dos pais. O jornal Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns dos funcionários responsáveis pelo projeto e segundo Tamires Martins, gerente de Marketing, foi um prazer poder ver a alegria das crianças. “Minha filha de cinco anos saiu já querendo saber qual dia ela poderia voltar na Fuzil, ela ficou encantada com o tamanho do depósito e com os personagens”, disse.

Ao ser indagada qual a importância de datas comemorativas como o Dia da Criança para o posicionamento da empresa perante seus funcionários, Carolina, gerente de Recursos Humanos disse que o projeto “Passinhos na Fuzil” tem o intuito de mostrar o ambiente de trabalho dos pais e demonstrar o respeito e carinho que a empresa tem pelos seus colaboradores.

Sobre como o bem estar da família, dos filhos, pode contribuir para o bom desenvolvimento dos funcionários de uma empresa, Carolina respondeu que se o colaborador da empresa tem problemas, ele não consegue ter um bom desempenho profissional e que a empresa busca demonstrar a valorização dos seus funcionários através de confraternizações como a do Dia das Crianças, ressaltando a importância da família que influencia no bem estar dos seus colaboradores.