Dia 11 de outubro o distrito de Lagoa Branca celebrou 88 anos

O distrito de Lagoa Branca, que fica entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca celebrou na terça-feira, dia 11 de outubro seu 88º aniversário. “Um pequeno lugar, mas de grande valor. No distrito, todos vivem com simplicidade e no peito carregam grande amor. Seu povo trabalhador leva o nome da Capital Estadual da Jabuticaba para todo território nacional. Quem lá já esteve, nunca esquece”, homenageou a prefeitura de Casa Branca.