Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Cleusa Maria Norberto, aos 67 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixa o marido Aparecido Porfírio Norberto; os filhos Joel, José e Antônio. Foi sepultada no dia 12 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Silvia Regina Indrigo de Andrade, aos 75 anos de idade, no dia 09 de outubro. Viúva de João Batista: deixou o filho Fábio; nora; neta e sobrinhos. Foi sepultada no dia 09 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jordina Chavegatto Roberto, aos 88 anos de idade, no dia 14 de outubro. Viúva de Antônio Roberto; deixou os filhos Antônio, Joana e Regina; os genros Sebastião e Luiz; a nora Olinda; os netos Wilian, Emerson, Erika, Helton, Charles, Mateus, Sabrina, Vanessa, Fernanda, Valéria, Bruna e Welington e os bisnetos Heloísa, Francisco, Stephanie, Alicia, Sofia e Helena. Foi sepultada no dia 14 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marilena Nogueira Cassanelli, aos 85 anos, no dia 07 de outubro. Deixou os filhos Luís Renato e José Roberto; e netos. Foi sepultada no dia 08 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Batista Alves, conhecido como João Machado, aos 66 anos de idade, no dia 07 de outubro. Deixou a esposa Maria de Fatima Sarraf Alves; e as filhas Juliana e Ana Carolina. Foi sepultado no dia 08 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Luci Soares Xavier, conhecida como Luci pipoqueira, aos 86 anos de idade, no dia 08 de outubro. Deixou a filha Ana Elisa; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 09 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Manoel Nascimento Mariano, aos 60 anos de idade, no dia 09 de outubro. Deixou os filhos Manoel, Rafael, Alexandre, Batista, Fabiano, Luciano, Leandro, Daniel e Beatriz. Foi sepultado no dia 09 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nélson Machado, conhecido por Nélson Torneiro, aos 81 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixou a esposa Darcy Benedicta Machado; os filhos Tânia, Nilson e Rosimary; o genro Luiz Pilão; a nora Flávia; e os netos Lucas e Júlia. Foi sepultado no dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Nazaré Vieira da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou as filhas Silvana e Betânia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Antônio Maximiano (pai do Japão que trabalhou na Prefeitura), no dia 10 de outubro. Foi sepultado no dia 10 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rosana Aparecida Bernardi, aos 55 anos de idade, no dia 14 de outubro. Foi sepultada no dia 14 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

