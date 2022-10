Vargem participa da Feira do Empreendedor

O Departamento de Desenvolvimento Econômico do Trabalho da prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), participou da Feira do Empreendedor 2022, no São Paulo Expo, na Capital do Estado, na última segunda-feira, dia 10.

A viagem contou com aproximadamente 20 empreendedores e futuros empreendedores do município que realizaram a inscrição no posto do Sebrae, localizado no Prédio do Poupatempo. Também participaram a coordenadora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Kátia Regina Santiago, a assessora Sara Angeli e as agentes do Sebrae Natalia Machado e Marina Faleiros.

A Feira do Empreendedor promovida pelo Sebrae é considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo e conta com diversos expositores dos mais variados tipos de produtos e franquias; além de palestras de imersões nos mais variados assuntos da atualidade.

A coordenadora Kátia ressaltou a importância da participação de todas as pessoas, que desejam empreender ou que já empreendem. “A feira possibilita aos empreendedores aprofundar seus conhecimentos e conhecer novos produtos e novas tecnologias de diversas áreas, agradecemos a confiança e participação de todas as pessoas que participaram do evento”, disse.

Feira do Empreendedor

A edição de 2022 da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, teve o tema Empreender sem Limites, trazendo uma série de novidades que abrangem desde quem está pensando em empreender até a pessoa que já tem um negócio e está em busca de expansão ou de colocar a empresa no rumo certo. A programação incluiu palestras, oficinas, espaços temáticos e 600 expositores. O evento aconteceu de forma presencial no São Paulo Expo e na plataforma digital Sebrae Experience.