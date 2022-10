Frederico é o nome da estrela da Coluna Momento Pet dessa semana. Ainda filhotinho, ele é um cachorrinho da raça pinscher de apenas 3 meses de idade, que tem feito a alegria de Rosa Maria de Souza Baptiston e sua família. Ele foi um presente de seu marido, uma surpresa no dia de seu aniversário.

“Ele veio para mim com apenas 43 dias. É meu filhinho”, disse. “Entre os cuidados que temos com Frederico no dia a dia é como de um bebê, ele é mimado”, admitiu Rosa Maria. “Ele gosta de colo e a primeira tarefa do dia é abrir e limpar o quartinho dele, onde antes era o quarto de visita. Trocamos o tapetinho higiênico, repomos a ração, lavamos os patinhos, colocamos água fresca”, enumerou. “Além de dar carinho e brincar. Esse é nosso dia a dia e em retribuição, ganhamos muito carinho”, afirmou.

Frederico também se consulta regularmente com a veterinária e segundo Rosa Maria, está tudo em ordem com sua saúde.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

