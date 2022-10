Condenado foi capturado pela PM

Um condenado foi capturado pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, no domingo, dia 9, no Jardim Paulista, durante patrulhamento da equipe do cabo Salomão e do soldado Márcio.

O rapaz foi visto em um bar, sendo que era de conhecimento da equipe que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Caraguatatuba (SP).

Foi solicitado apoio das viaturas do cabo Prates e cabo Leite e do cabo Braga e cabo Amauri para realizar a abordagem, devido a quantidade de frequentadores no local.

O rapaz foi abordado e ao pesquisar seus dados pessoais, foi confirmado o referido mandado de prisão. Ele foi apresentado no Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça.