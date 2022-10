Inaugurada a nova loja da Lunayma em Vargem

A Lunayma Mgazine inaugurou suas novas instalações na última sexta-feira, dia 7 de outubro, com um coquetel para convidados, amigos e clientes, que puderam conhecer e se encantar com o novo espaço.

Construído em terreno próprio, a nova loja da Lunayma fica à Avenida Regato, nº 136, e abriu suas portas aos clientes no sábado, dia 8, com muita festa, promoções e sorteio de brindes.

A rede Lunayma Magazine é de propriedade de Mariana Haddad, seu marido Heitor Soares e seu pai Naief Haddad Neto. Há mais de 30 anos no mercado, as lojas Lunayma já estão presentes em Divinolândia, São Sebastião da Grama e Caconde. Em Divinolândia, primeira cidade da rede, a Lunayma também mantém um outlet.

A Lunayma Magazine chegou a Vargem no final de 2018 e logo conquistou muitos clientes. Com a expansão dos negócios, adquiram o terreno em área bastante privilegiada na cidade e iniciaram a construção há pouco mais de um ano e meio. Com um pé direito bem alto, que chama a atenção de todos que entram no novo prédio a nova Lunayma de Vargem Grande do Sul oferece todo o conforto aos clientes, como ambiente climatizado e estacionamento logo na frente da loja

E os clientes seguem encontrando uma linha completa em calçados para toda a família, artigos de cama, mesa e banho, confecções masculinas, femininas e infantis, além de esportivas, linha de malas e bolsas, perfumes, além de oferecer crediário próprio, assim como pagamento em cartões e parcelamento em até dez vezes.

Mariana, Heitor e Naieff convidam a todos para conhecer a nova Lunayma de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Mirelle Cássia