Moto furtada na Vila Santana foi recuperada

Na noite de sexta-feira, dia 7, por volta das 21h20, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul recuperou uma moto furtada.

A equipe do sub inspetor Márcio e os GCMS Cruz, Gonçalves e Vera Lúcia foi até a Igreja São Joaquim, no Jardim Dolores, onde havia uma Honda Biz cor vermelha abandonada.

Foi verificado o emplacamento, constatando que a moto era produto de furto em Vargem Grande do Sul, na Vila Santana. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde após as providências cabíveis, o veículo foi devolvido à sua proprietária.