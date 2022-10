Repercute fala de Amarildo a favor de Alckmin, vice-presidente de Lula

A declaração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) durante reunião realizada em Mogi Mirim nesta sexta-feira, dia 14, a favor da candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice de Lula para presidente, caiu como uma bomba nos meios políticos de Vargem Grande do Sul e repercutiu nas redes sociais com a maioria dos internautas criticando a atitude do prefeito.

Amarildo começou dizendo que Alckmin é cidadão vargengrandense e falou da gratidão que deve ao ex-governador de São Paulo por tudo que ele fez durante os anos que governou o Estado. Por fim afirmou “governador, só vim aqui para dizer que dia 1º de janeiro estarei lá em Brasília, na sua posse como vice-presidente do Brasil”. O prefeito foi ovacionado pelos presentes.

Dias antes, em reunião com o candidato a governador de São Paulo Tarcísio de Freitas do Republicanos, em Limeira, Amarildo declarou seu voto ao candidato. Também fez postar em sua página no Facebook uma foto sua com o candidato ao governo de São Paulo onde consta “Agora é 10”, numa referência ao número de Tarcísio que tem o apoio do presidente Bolsonaro.

Embora não tenha dito que vai votar em Lula, a menção à vitória de Alckmin que é vice de Lula, foi o suficiente para levantar a onde agressiva de quem hoje é bolsonarista e dificilmente aceita opinião contrária.

Também junto aos políticos que convivem com Amarildo, a opinião é que sua atitude foi tida como um verdadeiro “tiro no pé” e pode ter consequências futuras nos candidatos que ele vier a apoiar.

No primeiro turno das eleições que aconteceram dia 2 de outubro, onde mais de 32 mil eleitores estavam aptos a votar em Vargem Grande do Sul, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato à presidência mais votado, com 13.351 votos (58,63%), seguido por Lula (PT) com 7.324 (32,16%) votos e Simone Tebet (MDB) com 1.337 (5,87%).

Para governador do Estado de São Paulo, o candidato apoiado pelo prefeito Amarildo na ocasião, Rodrigo Garcia do PSDB, obteve 5.951 votos (29,26%), ficando na segunda posição, bem abaixo do primeiro colocado, Tarcísio de Freitas (PL) que obteve 9.436 votos (46,39%) e Fernando Haddad (PT) teve 4.614 (22,68%).

Como a política é dinâmica, caso a afirmação de Amarildo de que no dia 1º de janeiro ele estará em Brasília na posse de Alckmin e Lula presidente, o município de Vargem Grande do Sul só terá a ganhar com sua postura política. Também apostar pragmaticamente na candidatura de Tarcísio de Freitas é outra jogada estratégica que só o tempo dirá quais os benefícios que trará para o município e para quem vai disputar as próximas eleições municipais que acontecerão daqui a dois anos.