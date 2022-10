Área da voçoroca pode ser doada à prefeitura

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou um vídeo em suas redes sociais onde é possível ver a dimensão da obra de contenção da voçoroca que ameaçava casas nos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as Cohabs 5 e 6.

De acordo com a prefeitura, atualmente, as obras de contenção e recuperação da voçoroca, encontram-se em fase de execução dos serviços de drenagem e terraplanagem. Falta concluir essas etapas e o plantio de grama.

Recentemente, a Gazeta questionou se a prefeitura tem algum projeto futuro para está área, após a recuperação da voçoroca. De acordo com o Executivo, a área está sendo doada para a prefeitura pela família, após a conclusão das obras, o que deve ocorrer no final deste ano de 2022 ou no máximo começo do ano de 2023. Em seguida, o Executivo informou que será analisado o que poderá ser feito na área além do trabalho de recuperação.

“A Prefeitura já possui a emissão na posse da área da voçoroca, contudo a Prefeitura Municipal já negociou com os proprietários da área a doação da mesma, processo este que ainda não pode ser concluído devido ao inventário não ter sido ainda finalizado”, detalhou.

O governo do Estado investiu mais de R$ 7 milhões na recuperação da erosão.

Recuperação da voçoroca está em andamento. Foto: Prefeitura