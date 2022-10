Departamento de Meio Ambiente e Casa da Agricultura já estão em funcionamento

A prefeitura de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, já estão fazendo uso compartilhado do prédio da Casa da Agricultura.

No imóvel, o engenheiro Ciro Manzoni responde pela Secretaria de Agricultura e a prefeitura instalou no prédio o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, que passou a contar também com um engenheiro agrônomo em seu quadro, além da equipe do departamento.

A prefeitura reformou o prédio, restando apenas alguns detalhes para o término, conforme destacou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em suas redes sociais. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo é apoiar o agricultor, em especial os pequenos produtores.





Casa da Agricultura foi reformada e já está atendendo a população junto do Departamento de Meio Ambiente. Foto: Prefeitura



Veja mais: