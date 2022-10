Estradas rurais estão passando por recuperação

O Programa Melhor Caminho de Recuperação de Estradas Rurais, do Governo do Estado de São Paulo iniciou nesta semana a manutenção das estradas do “Pica Fumo,” e “Curral de Pedra”, a VGS 013, que liga a Estrada de São Roque a Serra da Paulista. Conforme o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em suas redes sociais, serão feitos os quatro quilômetros pertencentes ao município de Vargem Grande do Sul até a divisa com São João da Boa Vista.

O mesmo trabalho de recuperação também será realizado em outros trechos da VGS 10 e VGS 17, totalizando mais de11 quilômetros de estradas recuperadas. Será feito terraplanagem, cascalhamento, cacimbas, além da construção de terraços para direcionamento e infiltração da água de chuva, tubulação, entre outros serviços. “Precisamos da colaboração dos produtores rurais que possuem propriedade naquela estrada, especialmente relacionado à largura mínima da estrada, pois em alguns pontos as cercas limitam a estrada a menos de seis metros, quando o correto é oito metros de estrada e mais dois metros livres ao lado da cerca, totalizando 12 metros entre as cercas”, explicou o prefeito.

“Estivemos hoje no local e amanhã estaremos novamente, solicitando a colaboração dos produtores rurais da localidade, pois o nosso objetivo é deixar referida estrada nas melhores condições de tráfego e segurança possível”, reforçou Amarildo.

“A maioria absoluta dos proprietários está colaborando com os procedimentos, inclusive participando e dando sugestões para fazermos o melhor possível. Apenas três ou quatro proprietários que ainda não conseguimos falar pessoalmente, e vamos tentar contato via telefone para um diálogo hoje à tarde”, comentou em suas postagens feitas na quarta-feira, dia 5.

“Agradeço a colaboração de todos os proprietários da VGS 013 pela parceria, com isso teremos uma estrada muito mais segura. Teremos ainda outros dois trechos de duas outras estradas vicinais recuperadas pelo Programa Melhor Caminho”, lembrou. Ele ainda recordou que a vinda do programa para a cidade foi intermediada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Programa

A manutenção está sendo feita através do Programa Melhor Caminho da Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo através de convênio firmado com a Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Os serviços iniciais são de recuperação do leito carroçável, com o levantamento do greide e o embaulamento da estrada, com a compactação do solo. O trecho também receberá a construção de saídas de águas pluviais, além da manutenção e/ou construção de curvas de nível e caixas de contenção de água pluvial; terraplanagem, cascalhamento, cacimbas, construção de terraços para direcionamento e infiltração da água de chuva, tubulação entre outros.

O investimento será de aproximadamente R$1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais) nesses trechos, que facilitará o escoamento da produção agrícola, transporte de alunos, entre outros benefícios.