Grupo Mão Amiga e Gavi receberam doações

O Grupo Mão Amiga e o Grupo de Apoio à Vida (Gavi) receberam na última semana, doações advindas da Festa das Nações, um dos principais eventos do calendário cultural de Vargem Grande do Sul, que neste ano foi realizado no início de setembro.

Criada em 2001, a Festa das Nações faz parte do calendário Cultural da cidade e é muito conhecida na região, além de ser famosa por trazer a cultura de diversos países por meio das danças, músicas e comidas típicas. O público presente também pode saborear pratos típicos dos países homenageados e assim, colaborar com as entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul.

A Barraca Brasileira sob responsabilidade da Loja Maçônica Renascença II e amigos, fez o preparo e a venda dos tradicionais lanches de pernil e linguiça, que mais uma vez foram sucesso de vendas. E os recursos obtidos com a comercialização dos sanduíches durante a festa são destinados a ajudar as entidades filantrópicas da cidade. E neste ano, as entidades contempladas com o valor de R$ 5 mil reais cada, foi o Gavi, que no ato do recebimento da doação foi representado pela presidente Helena Macari e o Grupo Mão Amiga, representado pelos colaboradores em nome da presidente Sandra Picinato, que receberam os respectivos cheques nominais.

“Nosso muito obrigado a todos os integrantes da barraca que com alegria em ajudar o próximo, não mediram esforços para este sucesso e principalmente a população vargengrandense que prestigiaram o evento”, disse o representante dos voluntários da barraca, Valdir Chiavegati Junior.

Dr. Valdir entrega a doação para Helena, do Gavi. Foto: Arquivo Pessoal