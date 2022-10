Internet gratuita já está disponível nas praças da Matriz e do Fortaleza

A população vargengrandense já pode ter acesso à Internet gratuita na Praça Capitão João Pinto Fontão, a praça da Matriz, e na Praça Ivor Barion, no Jardim Fortaleza. Segundo a prefeitura, a previsão é que na próxima semana, também será disponibilizada a rede wi-fi na Praça Sebastião Cândido, no Jardim Dolores.

“Vargem Conectada” é um programa de Internet nas praças, uma sequência do Programa Cidade Digital implantado no município, através de convênio firmado com o Ministério das Comunicações.

Como acessar

O acesso à rede poderá ser realizado via celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com a tecnologia Wi-Fi de conexão, de forma gratuita.

Seu objetivo é instrumentalizar a inclusão digital na democratização da informação, no acesso à cultura e como ferramenta educacional, sendo de uso exclusivo para acesso às notícias, entretenimento, buscas e pesquisas, relacionamento, entre outros fins, que proporcionem interação e conhecimento.

O usuário deverá realizar um cadastro prévio online, que será solicitado no próprio aparelho do cidadão, ao realizar o primeiro acesso. Este cadastro solicitará alguns dados pessoais passíveis de checagem, além do registro do equipamento que o usuário está utilizando, observando a legislação vigente (Leis Federais 12.965/2014 Lei do Marco Civil da Internet,13.709/2018 Lei de Proteção de Dados Pessoais e demais legislações relacionadas ao uso da internet no Brasil).

A Gazeta testou

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve na manhã da sexta-feira, dia 7 e na tarde do último dia 14, na Praça Capitão João Pinto Fontão para testar a conexão oferecida pela prefeitura. Nas duas ocasiões, bastou apenas fazer um cadastro simples para que a reportagem conseguisse conectar a rede mundial de computadores.

A reportagem navegou por alguns sites, inclusive assistiu a vídeos no Youtube que carregaram normalmente, fez consultas bancárias e pagamentos via PIX. Nas duas oportunidades, havia poucas pessoas na praça, em sua maioria idosos e não foram encontrados outros internautas utilizando o serviço.