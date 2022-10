De passagem comprada

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) disse na sessão de Câmara de 4 de março que já está com as passagens compradas para no dia 2 de março ir a Brasília passar nos gabinetes dos deputados federais eleitos e que tiveram votação em Vargem, para levar e encaminhar solicitações de recursos.

Poda de árvores

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) pediu para a prefeitura montar um setor que fique responsável pela poda das árvores na cidade e que o mesmo oriente os moradores sobre como fazer esse corte. Ele disse que alguns moradores mais velhos receberam autuação pela poda drástica que fizeram nas árvores que plantaram, algo que fazem todos os anos, seguindo seus costumes. E nas árvores que eles mesmos plantaram há anos, conforme destacou. Ele pede que haja mais compreensão por quem fez a autuação.

Distrito Industrial

Ainda na sessão do dia 4, os vereadores questionaram ao diretor de Desenvolvimento Juliano Scacabarozi a respeito do problema do Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca – Tota, a respeito da falta de rede de telefone e de Internet para o local. Ele confirmou que o distrito segue sem os dois serviços. Também confirmou que os lotes ainda não possuem escrituras e que isso segue em fase de viabilização.

Problema recorrente

Os vereadores, em especial Paulinho da Prefeitura, voltaram a questionar se não há nada que possa ser feito pelo Executivo com relação ao terreno da antiga cerâmica da família Carneiro, na Vila Polar. No local há uma casa que vive sendo invadida por traficantes e usuários, além de vândalos e desocupados que fazem muito barulho, incomodando a vizinhança há muito tempo. A casa chegou a ter seus acessos tampados, mas esse pessoal derruba tudo para poder ocupar o imóvel, conforme foi comentado na sessão de Câmara do dia 4.

Decidiu

Em entrevista à Gazeta publicada no sábado, dia 8, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) comentou que ainda iria discutir e refletir sobre quem apoiaria. No entanto, no domingo, dia 9, já postou em suas redes sociais que após reunião e conversas decidiu pelo apoio a Tarcísio, ex-ministro de Bolsonaro (PL) e diretor-executivo do DNIT, no governo Dilma Rousseff (PT). E na sexta, em encontro com o candidato a vice-presidência Geraldo Alckmin (PSB), que compõe chapa com Lula (PT), Amarildo disse ao ex-governador que estará em Brasília para sua posse como vice-presidente.