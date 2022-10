Fla Vargem vibrou conquista no Maracanã

Estar no maior templo do futebol mundial, torcer pelo seu time e vibrar a conquista de um campeonato. Essa foi a experiência de membros da torcida Fla Vargem, que esteve no Rio de Janeiro nesta semana para torcer pelo Flamengo, que disputou o título da Copa do Brasil de 2022 contra o Corinthians.

O grupo formado pelos torcedores Suelen, Pedro, Wiliam, Bilu, Nerso e Ismael, visitou a sede do Flamengo, tirou fotos com ídolos do passado, como Adílio e Mozer e ainda assistiu à final no meio da torcida flamenguista.

O jogo foi muito emocionante, com o Flamengo abrindo o placar com Pedro logo aos 7 minutos do primeiro tempo e o Corinthians empatando com Giuliano nos minutos finais. A partida foi para os pênaltis e o Flamengo foi melhor, fazendo 6 a 5 nas cobranças alternadas e festejando o tetracampeonato da Copa do Brasil, para a felicidade dos milhares de flamenguistas nas arquibancadas, inclusive, os vargengrandenses.