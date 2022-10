3ª edição da Feira Gastronômica será em novembro

A Praça Capitão João Pinto Fontão recebeu no último domingo, dia 16, a 2ª edição da Feira Gastronômica de Vargem Grande do Sul e centenas de pessoas estiveram no local para apreciar a diversidade de pratos oferecidos durante o evento e assistir aos shows. O sucesso foi tanto que o Departamento de Cultura e Turismo já anunciou que em novembro está prevista a realização da terceira edição da Feira Gastronômica.

No domingo, durante a segunda edição que foi promovida pelo Departamento de Cultura e Turismo de Vargem, a feira trouxe para os vargengrandenses a oportunidade de experimentar novas sensações e sabores gastronômicos com opções salgadas, bebidas e doces.

Muitas famílias e crianças compareceram à praça para prestigiar o evento, que contou também com artesãos que exibiram e comercializam seus trabalhos, além de exposição e venda de orquídeas.

Para animar o público, às 15h, foi realizada a apresentação de Tiago Rocker & Trio. Já a banda Abba Majestat, Tributos ao Abba, subiu ao palco às 20h e trouxe o melhor do Abba e disco music para o público.

3ª Edição

Durante o evento, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, informou que a próxima edição da feira será realizada no próximo mês.

À Gazeta de Vargem Grande, Lucas Buzato, assessor do Departamento de Cultura, explicou que a próxima edição será durante a programação de celebração do “Dia da Consciência Negra”.

O Departamento de Cultura, conforme o divulgado durante a 2ª Feira Gastronômica, detalhou que esta próxima edição será na Represa Eduíno Sbardellini, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O evento, conforme o explicado, deverá contar com ações, exposições e shows relacionados à cultura.

Participação

Na próxima sexta-feira, dia 28, Maria José Barreto de Almeida, conhecida como Luluzinha, completa 30 anos vendendo cachorro-quente na porta da Loja Tatoni, na Rua do Comércio. Antes disso, ela vendia cachorro-quente em São Roque da Fartura, onde morava, e, no último domingo, participou da 2ª Feira Gastronômica junto com a filha, Kátia Cristina Barreto de Almeida Menossi.

À Gazeta de Vargem Grande, Maria José contou que para ela, a movimentação do evento foi muito boa. “Eu achei maravilhoso. Muitas famílias foram na praça e muitos jovens também, então foi muito bom”, disse.

Para ela, tem valido muito a pena participar de eventos como esse. “Porque assim a gente consegue divulgar o tipo de lanche que fazemos, pois vem pessoas de fora e ficam conhecendo a gente ali, né? Então achei ótimo, vale muito a pena”, contou.

A empreendedora relatou que ficou muito feliz com os clientes recorrentes que optaram por comprar seu cachorro-quente durante o evento. “Foi tudo ótimo e muito bom, eu fiquei muito feliz de ver pessoas que a gente já conhece vindo comprar da gente, mesmo que estamos no dia a dia em frente à Loja Tatoni”, comentou.

“Eu fiquei muito feliz e pretendo continuar participando sempre que houver e que nos derem essa oportunidade. E eu gostaria de agradecer a organização que está proporcionando essa Feira Gastronômica em nossa cidade”, finalizou.