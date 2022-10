Ação de Polícia Civil e Polícia Militar prende casal por tráfico

Uma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu uma dupla por tráfico de drogas, na quinta-feira, dia 20. A ação foi uma sequência de uma apreensão que aconteceu em 22 de setembro, quando a Civil e Militar efetuou a prisão em flagrante de um rapaz no Jardim São José, na posse de 17 porções de cocaína e quatro porções de maconha.

Durante a continuidade às investigações, a equipe da Polícia Civil conseguiu identificar um outro rapaz que estava associado a ele e lhe fornecia as drogas para a venda.

Após ser devidamente identificado, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior representou pela sua prisão temporária e pela expedição de mandado de busca para sua residência e para seu estabelecimento comercial. Além disso, já havia aportado na Delegacia um disque denúncia, dando conta de que este rapaz e sua esposa estavam comercializando drogas.

Assim, nesta quinta-feira, dia 20, após as expedições dos respectivos mandados, sob o comando da autoridade policial, policiais civis, juntamente com policiais militares, efetuaram a prisão temporária do suspeito.

Durante as buscas em seu estabelecimento comercial e residência, foram encontradas quatro porções de maconha, quatro porções de cocaína e apetrechos para fracionar, pesar e embalar as drogas, como tesouras, rolos de fita crepe, balança e embalagens plásticas, além de anotações que podem estar relacionadas a venda de drogas.

Em um dos locais onde parte das drogas foi encontrada, também estava a esposa do investigado, sendo ambos presos em flagrante por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.