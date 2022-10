Dupla tenta roubar sorveteria e é pega em flagrante

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada para averiguar uma tentativa de roubo realizada por uma dupla, no dia 13.

Quando a equipe chegou no local, um dos rapazes jogou uma faca no chão e o outro foi abordado enquanto saia da sorveteria. Um dos rapazes foi submetido a busca pessoal, sendo encontrada em sua cintura duas facas pequenas.

A vítima saiu do estabelecimento e relatou que os dois anunciaram o assalto. Assim, foi dada voz de prisão, sendo os dois presos em flagrante. Na Delegacia de Polícia Civil, foi lavrado o boletim de ocorrência e o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Eles ficaram à disposição da Justiça.