Festa do Sorvete foi um sucesso

A Associação Beneficente Dom Bosco realizou no domingo, dia 16, a Festa do Sorvete para a garotada. Os organizadores estimam se que no evento estavam presentes 200 crianças e 100 adultos, com ingressos sendo vendidos também na portaria do evento, que ocorreu no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito.

A criançada pode se divertir com brinquedos e as brincadeiras oferecidas, além de poder tomar sorvete a vontade.

A coordenadora da Casa Dom Bosco, Milene Strazza, contou à reportagem da Gazeta que o evento foi muito positivo. “As crianças brincaram o tempo todo, na hora de ir embora tinha criança que não queria ir, queria ficar e brincar mais. Foi Incrível, superou nossas expectativas”, disse.