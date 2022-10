Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Donizete Batissoco, aos 67 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou a esposa Aparecida de Fátima Mesquita Batissoco; os filhos Rafael e Bruna; o genro Paulo; a nora Michele; e os netos Eduardo, Enrico, Lorena, Maria Luísa e Maria Antonella. Foi sepultado no dia 15 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Silvia Helena Custódio Bastos, aos 58 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixou o marido Osvaldo Custódio Bastos; a mãe Sônia Menossi; os irmãos Roberto, Tula, Rita e Sueli; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 18 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gabriela Cabral Ferreira, aos 93 anos de idade, no dia 20 de outubro. Deixou os filhos Tereza, Antônio, Zelinda, João, Eunice, Célia e Vanderléia; genros; noras; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 20 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Mendes da Costa, aos 77 anos de idade, no dia 20 de outubro. Deixou a esposa Márcia Francisca Mendes da Costa; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 21 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio José Carvalho Carneiro de Araújo, conhecido por Tonho, aos 58 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixou a esposa Renata Romano Carvalho de Araújo, os filhos Pedro, Patrícia e Gabriela; e netos. Foi sepultado no dia 16 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Ariovaldo Horta de Carvalho, aos 85 anos de idade, no dia 17 de outubro. Deixa os filhos Maria, José, Ana e Rita; genros; noras; e netos. Foi sepultado no dia 17 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Roberto Bortolotti, aos 78 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixa a esposa Maria José Paiva Bortolotti; as filhas Maura e Roberta; e o genro Hans. Foi sepultado no dia 19 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Antônio Pregnolato, aos 77 anos de idade, no dia 28 de setembro. Viúvo de Maria de Lourdes; deixou os filhos Clélia, Roseli e Antônio. Foi sepultado no dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Miguel Sabino, no dia 29 de setembro. Deixou a esposa Vera Helena Lúcio Sabino; e as filhas Fabiana e Juliana. Foi sepultado no dia 29 de setembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Socorro da Silva, aos 43 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixou os filhos Estefani, Aparecido, Maria, Lígia e Rodrigo. Foi sepultada no dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Lucimar Lourenço de Souza, aos 77 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixa os filhos Francisco, Rogaciano, Valdeci, Antônio e Rizoneide; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 19 de outubro, no Cemitério Municipal de Itobi.