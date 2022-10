GCM atendeu acidente na rodovia SP-344, na quinta

Nesta quinta-feira, dia 20, o Resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionado para atuar em um acidente na Rodovia SP-344, que liga Vargem a São Sebastião da Grama.

Conforme o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o acidente aconteceu nas proximidades do trevo de acesso para São Roque da Fartura, para a SP-215.

Felizmente, de acordo com o prefeito, as vítimas tiveram apenas pequenas escoriações e foram liberadas.