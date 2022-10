Jovens atiraram com arma de brinquedo em carro de servidor

Na Rua Caetano Cipola, no Jardim Fortaleza, adolescentes atiraram com arma de brinquedo contra o carro de um servidor público municipal que seguia com sua família, na segunda-feira, dia 17, por volta das 17h20.

Na ocasião, o servidor de 46 anos, estava no seu veículo, junto com sua esposa e suas filhas, que estavam no banco de trás do carro com os vidros abaixados. Dois jovens que estavam sentados na calçada, sendo uma mulher e um homem, estavam com uma arma de brinquedo e dispararam em direção ao carro.

O projétil passou pelo vidro traseiro, próximo ao rosto de sua filha de 8 anos, acertando a nuca do pai, que dirigia. Após o disparo, os jovens entraram na casa. Por temer que a dupla disparasse em outras pessoas, o servidor retornou ao quarteirão e viu que eles estavam na calçada gargalhando.

O servidor parou o carro e disse que havia visto o que tinham feito, onde a dupla debochou. Ele informou que estava com crianças no carro e poderia ter pego no olho e a dupla debochou novamente.

O servidor informou que iria na Delegacia de Polícia Civil registrar o fato, o que o fez na terça-feira, dia 18. Conforme o informado, ele não acionou uma viatura, pois a família havia acabado de chegar de uma longa viagem e estavam todos cansados.