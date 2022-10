Mais uma oportunidade de debater o Orçamento

Mais do que debater e brigar por política, o brasileiro precisa começar a fazer política e participar da política. Mais do que se candidatar e disputar uma eleição, política é também pensar na comunidade e buscar maneiras de projetos que existem no papel serem colocados em prática.

Em época de eleições, a importância da política fica clara na vida das pessoas. Mas a polarização de candidaturas, de discursos, a violência nas palavras e o fanatismo que tem tomado conta de muitos eleitores tira o foco da parte boa da política. Afasta o cidadão daquilo que ele realmente pode tomar parte na prática.

Na próxima segunda-feira, dia 24 de outubro, a partir das 19h30, haverá mais uma oportunidade dos moradores terem voz ativa no direcionamento de políticas públicas no município: a audiência pública para debate do orçamento de Vargem Grande do Sul para 2023.

A audiência é aberta ao público, que pode fazer sugestões e levar aos vereadores seus anseios e preocupações. Pode parecer utópico que diante da caneta do Executivo, que é quem de fato vai colocar esse orçamento na prática, a população tenha seus pedidos atendidos. Que o clamor de dois ou três moradores seja levado em consideração.

Mas se a população não começar a usar esse espaço para expor suas demandas, ou ele cai no esquecimento de vez, ou ele será ocupado por pessoas, empresas, grupos que possuem interesses particulares e não coletivos. E aí, mais uma vez se vê colocado em prática um projeto de poder e não um projeto de governo.

Se os moradores começarem a assistir as sessões de Câmara pelo canal do Legislativo de Vargem Youtube, o que tem acontecido cada vez mais, mais pessoas vão começar a se dar conta das discussões importantes que são feitas nessa Casa do Povo e mais vai se desmitificando o conceito de que ali só tem gente que não trabalha, que está lá apenas para “receber” ou “defender interesses”.

Vai começar a entender, como as leis são discutidas e melhoradas pelo Legislativo. Como o Executivo presta conta de seus atos e como acessar melhor as políticas públicas oferecidas. Pode começar a participar e dar palpites no orçamento, e depois cobrar o motivo de sua não execução. Enfim, a política não é apenas briga partidária, e principalmente a luta do coletivo. E isso pode começar já nesta segunda-feira, dia 24, para aqueles que desejam mais do que discutir, começar a colocar as coisas em prática.