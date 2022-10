14 times disputarão Amador de Futebol

Nos dias 11 e 18 de outubro, o Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura realizou reuniões com os dirigentes dos times de futebol do município para acertar os detalhes dos jogos do Campeonato Municipal 2022.

Os primeiros jogos serão disputados já na próxima sexta-feira, dia 28, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Os grupos foram definidos por sorteio e fazem parte do Grupo A os times Sambaí.com. III Vilas, Parceria FC, Cohab, TCM, Liverpool e Unidos da Vila A. Já o Grupo B ficou composto pelas equipes Ajax, Aliança, Palmeirinha, Agrovila, Santana, Vargeana e Unidos da Vila B.