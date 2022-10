Ainda faltam vacinar 194 crianças contra pólio na cidade

A campanha de vacinação contra a pólio se encerra no dia 31 de outubro e ainda faltam 194 crianças a serem imunizadas contra a poliomielite em Vargem De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o Ministério da Saúde determinou que a prefeitura envie ao Ministério Público uma listagem com os nomes dos pais e responsáveis que não encaminharam seus filhos para a imunização.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o prefeito Amarildo explica que a meta do Ministério da Saúde é atingir 95% do público-alvo, que são as crianças de 1 até 5 anos de idade. Em todo país, até o último dia 17, foram imunizados 65,6% da meta. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989, mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença.

Em Vargem, já foram imunizadas 2.055 crianças das 2.249 previstas. Até a quinta, dia 20, a cidade tinha atingido 91,4% dos meninos e meninas aptos a se vacinarem. “Está acima do Estado e muito acima do Brasil. Mas você está satisfeito prefeito? Não. Porque temos criança correndo risco”, disse.

Para aumentar a cobertura, agentes de saúde têm ido às casas das crianças que ainda não se vacinaram para alertar sobre a necessidade da imunização. “Atendendo uma determinação do Ministério da Saúde, a prefeitura vai encaminhar ao Ministério Público a listagem dos pais que não levarem os filhos para vacinar”, explicou.

De acordo com o informado, ainda faltam se imunizar 130 crianças na faixa de 2 anos de idade, 64 com 3 anos e 20 crianças de 4 anos de idade.