Animais mortos estão sendo despejados na pedreira do Pacaembu

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada por uma moradora do Jardim Pacaembu que se queixou do mau cheiro e dos entulhos jogados na área verde, conhecida como “Pedreira” e que fica junto à antiga Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro, na Rua Silva Jardim.

Conforme relatou a mulher, cachorros mortos estão sendo deixados no local há algum tempo e o cheiro forte impregna todo o bairro. Além dos animais, entulho e lixo também são jogados na área.

A reportagem do jornal foi até a pedreira na tarde da quinta-feira, dia 20, constatando o mau cheiro. Também foi possível verificar a existência de lixo por todo o local, como embalagens de comida, sacolas e plásticos, mesmo com uma placa escrito “Proibido jogar lixo e entulho. Sujeito a penalidade de acordo com a Lei”.

Abandono

O estado de abandono que ficou o local, uma das áreas mais bonitas da cidade e que tem uma ligação muito grande com a cultura do município, pois algumas cenas do filme “O Cangaceiro” foram filmadas naquelas pedreiras, como o duelo final do filme de 1953, é motivo de queixa dos moradores já há alguns anos.

Prefeitura

O jornal procurou a Prefeitura Municipal para saber sobre a situação da pedreira. A reportagem questionou se já tem projeto para a urbanização do local e o que falta para ser feito. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Obra

A urbanização da Pedreira é uma obra que consta há muito tempo dos pedidos feitos pela população, inclusive com solicitações da Câmara. Há alguns anos, ela configura das listas de obras a serem executadas pela prefeitura, mas não sai do papel. Recentemente, a urbanização entrou novamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, conforme a Lei n.° 4.687, de 08 de junho de 2022, com custo financeiro estabelecido em R$ 40 mil.