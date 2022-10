Bushido conquista 4 medalhas no campeonato paulista de Judô

Os judocas da Associação Bushido de Judô participaram nos dias 15 e 16 das Finais do Campeonato Paulista de Judô, em Araras, no sábado o Projeto Bushido contou com nove atletas classificados para a final. As meninas do Sub 18, Maria Eduarda Taú, Beatriz Pessoa Menossi e Geovana Urtado conquistaram três medalhas de prata e foram classificadas para o Meeting Sul Brasileiro 2022 que será realizado em Brusque, Santa Catarina. Os judocas Lavínia Lopes, Emanuelli Urtado, Alice Silva, Pedro Taú, Vinícius Coelho e Gerson Teixeira tiveram uma ótima participação, conforme destacou o sensei Daniel Garcia, e representaram muito bem o Projeto Bushido, porém não medalharam.

No domingo, na Final do Campeonato Paulista Sub 9 e 11, também em Araras, o Judô Bushido contou com três judocas do Sub 11 e o atleta Antônio Dalaneze conquistou o terceiro lugar na competição e também se classificou para o Meeting Sul Brasileiro. “Os judocas Gustavo Ferreira e Marina Freitas não conquistaram medalhas, mas lutaram muito bem e chegaram a disputar o terceiro lugar em uma das competições mais importantes do estado de São Paulo”, observou o sensei Daniel. E ainda no domingo os senseis Gabriel Casagrande e Ériton Carvalho, trabalharam como árbitros na competição, foram avaliados e aprovados a Árbitros Estaduais pela Federação Paulista de Judô e Oitava Delegacia Oeste de Judô.

“Parabéns aos medalhistas e a todos os judocas que participaram com grandes lutas nessa competição difícil com mais de 1.500 atletas, parabéns aos senseis Gabriel e Ériton pela nova graduação na arbitragem. Agradecimentos aos pais e mães pelo apoio de sempre, ao sensei Rafael Casagrande como técnico no sábado e árbitro no domingo, a Maria Eduarda Fermoselli no check in na arbitragem e pela ajuda no domingo com os atletas, agradecimentos a Aline Guerrero pelos treinos de musculação, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, e diretor de Esportes, Luís Carlos pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei.