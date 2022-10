Jita Kyoei ganha medalhas em Poços de Caldas

No domingo, dia 16, a equipe do Judô Jita Kyoei esteve em Minas Gerais, no Torneio de Judô comemorativo ao aniversário de 150 anos de Poços de Caldas. Com uma delegação de 62 judocas, o Judô Jita Kyoei conquistou a quinta colocação geral da competição.

“O destaque ficou para as crianças do Judô Jita Kyoei Kids, de 4, 5 e 6 aninhos, que lutaram pela primeira vez e foram um arraso”, comentou o sensei Marco Lodi, responsável pela Jita Kyoei. “Parabéns aos judocas, aos pais e aos senseis que proporcionaram este dia maravilhoso para as crianças”, agradeceu.