Jita Kyoei tem 4 medalhistas no Campeonato Paulista

A equipe Jita Kyoei disputou no último sábado, dia 15, a final do Campeonato Paulista de Judô Aspirante, em Araras. Ao todo, 18 judocas Jita Kyoei estiveram entre os mais de 1.000 atletas classificados para o evento.

Pelo nono ano consecutivo, a equipe conquistou medalhas no Campeonato Paulista, subindo ao pódio nas classes Sub 18 e Adulto. João Paulo Rotta da Silva foi vice-campeão Paulista de Judô, assim como Lucas Gabriel da Costa dos Santos. Já André Luís dos Reis Paiva Filho e Yago Apolinário conquistaram medalhas de bronze.

Com este resultado, os judocas João Paulo, Lucas e Yago, conseguiram vaga para competir em Brusque, Santa Catarina, o Meeting Inter Estadual de Judô, que será disputado em novembro. “Grandes resultados. Manutenção do legado Jita Kyoei”, destacou o sensei Marco Aurélio Lodi.