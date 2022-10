Neste domingo, Brasil decide se quer Bolsonaro ou Lula

Amanhã, domingo, dia 30 de outubro, acontece o segundo turno das eleições que escolherão o novo presidente da República do Brasil e também os governadores de estados que não foram eleitos no primeiro turno ocorrido dia 2 de outubro. Disputam a presidência o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Lula do PT.

As últimas pesquisas eleitorais realizadas nestes poucos dias da eleição, mostram o ex-presidente Lula alguns pontos na frente de Bolsonaro. Para governador, as pesquisas apontam Tarcisio de Freitas (Republicanos) na frente de Fernando Haddad (PT).

Eleitores vargengrandenses falam de suas preferências

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou entrevistar alguns eleitores que votam em Lula e outros em Bolsonaro, para saber o que pensam a respeito destes candidatos. Apesar da disputa muito grande que ocorre nas redes sociais, com os eleitores externando suas preferências, alguns muitos extremados, tudo caminha para uma eleição tranquila em Vargem Grande do Sul, como a que ocorreu no primeiro turno.

José Carlos Aliende

José Carlos Aliende, mais conhecido como Zé Novo é um ardoroso defensor de Bolsonaro e nos grupos do WhatsApp que participa, diariamente envia várias mensagens do seu candidato. À reportagem da Gazeta de Vargem Grande, quando perguntado porquê defende e vota na reeleição do atual presidente do Brasil, afirmou que até agora Bolsonaro passou por muitas dificuldades no cargo, mas está firme e o Brasil está caminhando bem, com a inflação baixando, a gasolina, o óleo diesel.

“Ele luta pelo Brasil, como um soldado, ele tem a obrigação de lutar pela pátria, é uma pessoa religiosa, fala sempre em Deus”, afirmou. Para Zé Novo, apesar de tudo que o governo de Bolsonaro passou, como enchentes, secas, fogo e a guerra (Ucrânia), o Brasil está indo muito bem. Ele acredita que não há fome no país e cita o tanto de carros novos circulando para dizer que o Brasil está uma beleza.

“Quando estive em Jerusalém, naqueles lugares, só vi carros velhos, aqui vemos que nossa nação está boa, o agronegócio funcionando bem”, justificou Zé Novo que já foi candidato a vice-prefeito em Vargem Grande do Sul.

Para ele, se Lula ganhar vai haver uma luta feia, pois segundo ele, ‘os países que estão nas costas de Lula’ Argentina, Venezuela, são todos comunistas e não estão indo bem. “Pelo menos é o que a gente escuta falar, são as notícias que correm e chegam até nós”, afirmou. Por isso, ele vota e confia em Bolsonaro. “Acho que ele vai dar uma boa endireitada no Brasil”, finalizou.

Sueli Aparecida

A micro empreendedora Sueli Aparecida Augusto, 52 anos, sócia proprietária do Cantinho da Xuxa, é eleitora de Lula e faz questão de dizer porquê. Segunda Xuxa, como é conhecida entre os muitos amigos, a proposta do candidato do PT é melhor e acha que ele vai dar mais oportunidade para todos, inclusive os micro empreendedores como ela.

“Lula foi um bom presidente para a população mais carente e tem experiência em governar o Brasil”, afirmou. Para Xuxa, Lula eleito vai ser um presidente mais da paz, vai unir os brasileiros e é contra o armamento da população como está fazendo o atual governo.

“Precisamos de um país de paz e união. Lula vai se voltar mais para as políticas que atendem as mulheres, dando mais segurança e também à população LGBTQ+. Acredito que ele vai ser eleito e o Haddad também governador de São Paulo. Vai dar uma virada”, finalizou.

Pedro Calil Coete Iared

O jovem Pedro Calil Coete Iared, 17 anos, estudante, traz a política no sangue. Seu bisavô, Antônio Ribeiro gostava muito de política e o tio Celso Ribeiro já foi prefeito de Vargem Grande do Sul por duas administrações. Disse que vota em Jair Bolsonaro pois a eleição presidencial deste ano guarda, em comparação às que a precederam, uma singularidade: a de não discutir nomes ou partidos, mas sim de interesses e caminhos de uma nação. “Caminhos esses de que não se podem deixar marcar por um ou dois mandatos, mas sim pelas gerações futuras, por aquilo que possa significar o nosso mal ou nosso bem”, afirmou ao jornal na sua entrevista.

Para ele, Lula e Bolsonaro são apenas os rostos que figuram esses rumos antagônicos. “Portanto, é preciso analisar quais propostas e qual candidato, nós eleitores, nos identificamos, ao invés de perder nosso tempo avaliando o vocabulário de cada um dos candidatos. O cenário é de guerra, e por esse motivo não se deve esperar palavras amenas de qualquer uma das partes”, acrescentou.

No seu entender, o PT, em 16 anos, demonstrou suficientemente o porquê não se pode deixá-lo voltar ao poder do país novamente, citando os casos de corrupção, má gestão, e descaso para com o Estado.

“Não tenho qualquer fanatismo pelo atual comandante da nação, apenas prezo pelas gerações futuras. Recebi com reservas sua chegada ao poder, devido a sua falta de zelo com as palavras, e, portanto, os opositores o acusavam de flertar com o autoritarismo. Porém, não foi o que se foi visto em sua gestão presidencial. Podem o acusar de algumas atitudes, porém, jamais a de ‘jogar fora das 4 linhas da constituição’ como diz o próprio Presidente”, analisou.

Disse que Bolsonaro, mesmo enfrentando luta desigual contra algumas autoridades do STF, do TSE e da mídia ‘mainstream’, tem obtido resultados importantíssimos na economia, citando a deflação, crescimento do PIB acima das previsões do FMI, redução do desemprego e dos índices de violência. “Sem jamais apelar a medidas arbitrárias, jogando, como gosta de dizer, ‘dentro das 4 linhas da Constituição’, conquistando popularidade indiscutível, que exibe nas ruas, em contato direto com a população, bem ao contrário de Lula, que fala apenas a plateias ligadas à sua linha de atuação política, em recintos fechados”, comentou o jovem.

“Aos que buscam evitar uma opção entre os dois candidatos, alegando que se equivalem, digo apenas o seguinte: mesmo nesse caso, há uma vantagem em optar por Bolsonaro. Se ele ganhar, você poderá criticá-lo, sem risco de ser punido, pelos próximos quatro anos. Não é possível afirmar o mesmo em relação a Lula”, afirmou.

Denilson Fonseca Fracari

Conhecido por defender seus pontos de vista, o contador Denilson Fonseca Fracari é um dos grandes defensores da eleição do ex-presidente Lula do PT neste domingo para governar o Brasil nos próximos quatro anos.

À reportagem do jornal, disse que neste domingo, vota em Lula 13 pela democracia e pelo povo brasileiro. “Eleger Lula é trazer de volta o melhor presidente que o Brasil já teve na minha opinião e a retomar a construção da verdadeira democracia no país”, afirmou.

Para ele, neste domingo, os brasileiros têm a chance de votar pela vida, deixando para trás, um governo que só trouxe morte, fome e ódio. “Desde que o Brasil reconquistou sua democracia, nenhuma eleição foi tão importante. Porque o que está em jogo é a própria democracia”, falou.

Denilson se mostrou profundamente contra quem apoia ditadura e admira torturadores. Também não pactua com quem ataca as eleições livres e não aceita a derrota imposta pelas urnas.

Afirmou que neste dia 30, o povo brasileiro pode usar seu voto para dar em recado claro, que governo incompetente e desumano não são bem-vindos. E que a melhor forma de fazer isso é elegendo Lula, trazendo de volta o melhor presidente que o Brasil já teve. “Eleger Lula é muito mais que garantir nosso direito de votar e opinar. É transformar nossos desejos em realidade”, concluiu.

Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues

O decano dos advogados de Vargem Grande do Sul, Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, mais conhecido como Lin, também defende o governo de Bolsonaro e assim se expressou ao ser indagado pela reportagem do jornal o porquê da sua preferência eleitoral:

“Sou a favor e voto em Bolsonaro em primeiro lugar porque reputo que ele fez um bom governo e deve ser reconduzido ao cargo. Com ele reeleito teremos liberdade de expressão e não haverá censura na mídia. Ele é a favor da vida e contra o aborto mesmo porque os direitos do nascituro são garantidos desde a concepção como aprendi na Faculdade. É literalmente contra a corrupção. Contra a invasão de terras e já assentou milhares de famílias. Controlou a inflação. Está investindo no País, na construção de ferrovias, pontes, recuperação de estradas, terminando obras inacabadas, aliás deu seguimento à transposição do Rio São Francisco e levou efetivamente água para o Nordeste. Como governante em poucos anos muito fez pelo Brasil. Como pessoa tenho o Bolsonaro como um verdadeiro patriota que ama o Brasil e luta pela Soberania Nacional. É o candidato certo para o País continuar no rumo certo”.

Rafael Bianchetti

Rafael Bianchetti, 25 anos, é professor de História e eleitor de Lula e Haddad. Na entrevista concedido à Gazeta de Vargem Grande, o professor afirmou que um dos motivos que o faz participar da presente matéria, é a defesa do estado democrático de direito e das nossas instituições republicanas. “Estarei apoiando Lula para presidente da república e Haddad para o governo do estado de São Paulo, em nome dos ideais mais caros que prezo, que é a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que a cidadania seja plena e que toda forma de injustiça seja combatida”, falou. Para ele, Lula e Haddad representam a esperança daqueles que esperam conquistar melhores condições sociais, dentro de uma sociedade como a nossa, que caminhou pela desertificação neoliberal e do aumento da desigualdade social. Rafael disse que fazer ao depositar seu voto, está votando em nome de um Brasil sem miséria e sem fome.

“Não se trata de eleger o PT apenas, mas sim uma frente ampla composta de nomes como Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Márcio França, Henrique Meirelles, Marina Silva, entre outros. Domingo apertarei o 13 em nome da paz e do amor, ansiando para que a justiça social possa ser reestabelecida no Brasil e no estado de São Paulo com Lula e Haddad eleitos, o combate à desigualdade social e a pobreza extrema se manterá constante, em um governo de frente ampla e democrática, cidadania se faz através do combate às desigualdades extremas e com políticas de inclusão para a classe trabalhadora”, externou o professor Rafael Bianchetti.

Júlio Vidali

O ex-vereador Júlio Vidali tem sido um ardoroso defensor do atual presidente Bolsonaro. Indagado o que o leva a apoiar Bolsonaro, Júlio afirmou: “Voto em Bolsonaro porque houve redução de crime em seu governo, que não houve corrupção sistêmica no governo dele, sendo que nenhum de seus ministros foi denunciado pelo Ministério Público”.

Também afirmou que Bolsonaro defendeu a liberdade dos brasileiros durante a pandemia, enquanto governadores e prefeitos prendiam as pessoas em casa, prejudicando a liberdade delas e a economia. Ele disse que vota na reeleição do presidente porquê salvou o país de um colapso quando criou o auxílio emergencial para os brasileiros desempregados, porquê pela primeira vez estamos com inflação menor que os Estados Unidos e Europa. Citou ainda que Bolsonaro está criando empregos e alavancando a infraestrutura necessária para o país avançar.

Carlos Eduardo Tomaz

O estudante de Educação Física pela Unifeob e estagiário no departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal, Carlos Eduardo Tomaz, vota em Lula e afirmou que diante desses quatro anos de mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, ele teve mais do que certeza que Bolsonaro não o representa de maneira alguma.

Já no ex-presidente Lula, ele vê a esperança do povo brasileiro. “Foi ele quem mais fez pela educação, mais de 350 escolas técnicas entregues. Voto nele por ter levado nosso Brasil para a 7º economia do mundo, por ter tirado o Brasil do mapa da fome, por ter colocado o filho da empregada na mesma faculdade do filho do doutor. Não devemos levar o nome de comunista por pensar no próximo”, afirmou Carlos Eduardo.

José Geraldo Ramazzotti

O ex-vereador e atual presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, José Geraldo Ramazzotti é eleitor de Bolsonaro e faz questão de lutar pelo seu candidato, sendo muito ativo nas redes sociais neste quesito.

Ao ser perguntado sobre sua preferência em votar no atual presidente do Brasil, disse que Bolsonaro teve coragem de peitar os banqueiros colocando em funcionamento o pix, diminuindo as receitas dos bancos. Também que fez justiça acertando os recursos da lei Rouanet para eventos culturais e não entregando recursos para artistas consagrados, além de cortar verbas das centenas de ongs, que no seu entender, a maioria era de fachada.

Prossegue dizendo que Bolsonaro conseguiu manter o país economicamente saudável durante dois anos de pandemia mundial e que hoje j[a recuperamos o efeito devastador causado pela Covid-19. “É contra o assassinato de crianças na barriga da mãe (aborto) e deu prioridades para término de obras paradas por anos. Esses são alguns dos pontos que me faz acreditar que mais um mandato, muitas coisas ainda serão corrigidas e feitas”, afirmou Ramazzotti.

Soraia Aparecida de Souza

A professora Soraia Aparecida de Souza, 55 anos, é uma entusiasta da candidatura do PT. Ela apoia Lula para presidente e Haddad para governador, porque no seu entender, Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve e Haddad o melhor prefeito de São Paulo. “Lula foi um preso político para tirá-lo da eleição anterior, mas o que ninguém imaginava depois do golpe de Dilma, que este atual desgoverno fosse tão incompetente para governar um País tão diverso como o nosso”, falou à reportagem da Gazeta. Ela afirmou que vota nos dois para um futuro melhor para todos os brasileiros, com proteção ao meio ambiente, aos povos indígenas, a maioria pobre que precisa viver com mais dignidade, pelo menos ter o que comer no dia a dia, Saúde, Ciência, Educação com avanços e não com o retrocesso visto e sentido por cada brasileiro.

Disse que nunca precisou de benefícios nenhum de governo. “Sou professora aposentada, minha formação Magistério, História e Geografia, Pedagogia e Pós em Psicopedagogia. Lutei minha vida inteira na minha classe como alfabetizadora, tenho orgulho das crianças que passaram por minhas mãos, fiz o melhor que pude, hoje aposentada continuo lutando por um Brasil mais justo onde todos possam viver com mais dignidade”, relatou ao jornal.

Mostrando-se contra armas para os cidadãos, disse ser a favor da paz, da democracia e fraternidade entre os seres humanos. “Mais do que nunca precisamos eleger Haddad para governar o Estado de São Paulo, ele é preparado para isso, conhece onde sempre morou, não caiu de pára-quedas e nem é um “pau mandado “de políticas insanas”, comentou ao expor seu voto para governador do Estado de São Paulo.

Bem engajada na política atual, a professora afirma. “Precisamos mais do que nunca salvar o Brasil desse caos com Lula e Haddad, não será fácil, mas tenho convicção da competência dos dois para um Brasil mais justo. O interior vota mais nesse desgoverno atual, pois é movido por mentiras ideológicas religiosas as ditas ‘fake news’, mas é preciso separar a religião da política para não ser tão cego a ponto de votar pensando em falsas moralidades, para governar é preciso visão mais humanística que ajudará pobres e ricos”. Dando um viva à democracia, finaliza seu depoimento dizendo que apoia Lula e Haddad por um Brasil onde todos possam prosperar sem serem escravizados.