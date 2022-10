Alerta de golpe

A prefeitura postou em suas redes sociais um alerta sobre a possibilidade de golpe em Vargem Grande do Sul. De acordo com o Executivo, se aparecer alguém ou ligar para o comércio, empresas ou residências, oferecendo bancos ou lixeiras com propagandas para colocar em locais públicos consulte a Prefeitura, pois pode ser um golpe.

Não vai ter passe livre

Mais de 300 prefeituras do Brasil estão determinando a gratuidade de transporte público neste domingo, dia 30, para que os eleitores possam chegar até os colégios eleitorais. A Gazeta questionou a prefeitura, que informou que isso não seria feito em Vargem. O transporte gratuito será oferecido aos eleitores que moram na zona rural, como em todas as eleições anteriores.

Obra do PPA

Nesta semana, teve início a instalação da estrutura metálica do telhado do PPA, uma etapa da obra que demorou muito para sair do papel pelo aumento muito acentuado dos materiais. A expectativa é que a obra siga em ritmo mais acelerado agora.

Ajuda do vereador

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu em suas redes sociais ao vereador Fernando Corretor (Republicanos) que cedeu sem nenhum ônus ao município 500 metros de encanamento para que fosse feito o bombeamento de água de um açude particular para a represa Eduíno Sbardellini. “O aluguel desses canos de irrigação pelo período que foi utilizado pela prefeitura, certamente ficaria em torno de R$ 20 mil e foram cedidos sem custo algum pelo vereador”, enfatizou Amarildo.

Feriadaço em Itobi

O prefeito de Itobi, Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, transferiu o feriado do Dia do Servidor, que foi celebrado na sexta-feira, dia 28, para a segunda-feira seguinte, dia 31 de outubro. O prefeito ainda decretou a terça-feira, dia 1º como ponto facultativo por conta do Dia de Todos os Santos. Assim, como a quarta-feira, dia 2 é feriado de Dia de Finados, os servidores itobienses terão um feriado bastante prolongado e só retomam as atividades na quinta-feira, dia 3.