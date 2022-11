Na próxima quarta, celebra-se o Dia de Finados

Na quarta-feira, dia 2, será feriado nacional em celebração ao Dia de Finados. Para que os moradores possam programar suas atividades, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os serviços que atenderão na data e também os supermercados que estarão abertos ao público no feriado religioso.

O supermercado Santa Marta estará fechado no feriado. O Supermercado Sempre Vale abrirá das 7h às 21h, o Estrela das 8h às 20h e o Peres Atacarejo das 8h às 20h.

O Nako, o Santa Terezinha, o Santa Edwirges, o Bella Vista e o Cesta Básica funcionarão das 7h ao meio-dia. O Santa Rita, o Ideal e o Novo Milênio terão expediente das 8h ao meio-dia e o Palmiro das 8h às 14h.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também. Até o fechamento desta edição, o horário de funcionamento dos supermercados União ainda não havia sido decidido.

Prefeitura

A Prefeitura informou que na quarta-feira, dia 2, todos os Departamentos estarão fechados. O expediente voltará na quinta-feira, dia 3, em horário normal.

A coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão e os cemitérios e velórios também estarão funcionando.

Poupatempo

A unidade do Poupatempo de Vargem Grande do Sul estará fechada na quarta-feira, dia 2, devido ao feriado religioso.

Comunidade católica celebrará missas

No Dia de Finados, haverá a celebração de missas nas paróquias da cidade. Na Nossa Senhora Aparecida, haverá uma missa às 7h no Cemitério da Saudade e uma às 19h30 na Santa Terezinha. A celebração da igreja Santa Luzia será às 7h, no Cemitério Parque das Acácias.

Nas igrejas Matriz de Sant’Ana, Matriz de São Joaquim e Matriz de Santo Antônio, as missas serão às 8h nas paróquias.

Cemitérios de Vargem

De acordo com a Prefeitura Municipal, as pessoas que desejarem reformar os túmulos ou realizar algum tipo de manutenção, devem se dirigir ao Escritório do Cemitério da Saudade ou Cemitério Parque das Acácias das 7h às 16h para informações dos procedimentos.

Conforme o informado, o Cemitério Parque das Acácias está passando por uma grande ampliação, que se iniciou no mês de setembro onde serão investidos quase R$ 500 mil, além da construção de muros será feito quase 500 metros de galerias de águas pluviais.

“Em 2023 está prevista uma reforma no Cemitério Parque das Acácias com o plantio de grama nos corredores entre os túmulos e a pavimentação de toda a Avenida que fica no interior do Cemitério. “Será feito ainda a instalação de Câmeras no Cemitério da Saudade e no Cemitério Parque das Acácias”, disse.

A prefeitura pontuou que também realizou manutenção e pintura do velório do Cemitério da Saudade recentemente.

Em seu site, a prefeitura mantém uma página para as pessoas localizarem os jazigos existentes nos cemitérios. Para verificar, basta acessar www.vgsul.sp.gov.br/servicos/cemiterios.