Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Alex

Faleceu Alex Alcântara Perugi, aos 41 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou a mãe Maria Luiza Querino Perugi; a esposa Patrícia Aparecida Gomes de Almeida Perugi; os enteados Janaína, Juliano e Adriano; netos; irmãos; sobrinhos; cunhados; e cunhadas. Foi sepultado no dia 22 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Paula

Faleceu Paula de Lourdes dos Santos Chiavegati, aos 71 anos de idade, no dia 24 de outubro. Viúva de Arlindo Chiavegati Saqueli; deixou o filho Douglas; a nora Andressa; a neta Maria Eduarda; os irmãos José Carlos, Antônio, Luís e Batista; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 24 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Antônio Celso

Faleceu Antônio Celso da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 23 de outubro. Deixou a esposa Floripes; os filhos Edilaine, Eliane e Mauro. Foi sepultado no dia 23 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Marcílio

Faleceu Marcílio Fernandes, conhecido como Jacaré, aos 68 anos de idade, no dia 25 de outubro. Viúvo de Ângela Aparecida de Souza; deixou os irmãos João, Clélio e Célio; os filhos Flávia, Fabrício e Fabiano; os netos Shaiane, Kátia, Gleiciane, Lohany e Adson. Foi sepultado no dia 26 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Valdecir

Faleceu Valtecir Pinto Godoi, conhecido como Fofão, aos 67 anos de idade, no dia 25 de outubro. Deixou a esposa Leonice Santineli de Godoi; os filhos Janaína, Alex e Wagner; as noras Maria Pietra e Luciene; os netos Eduardo e Octávio. Foi sepultado no dia 26 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Rita

Faleceu Rita Aparecida Buosi Lorenzini, aos 67 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou o marido João Alberto Lorenzini; o filho Leonardo; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de outubro, no Cemitério da Saudade.