Gente e Fatos

Lucian

Lucian Lopes troca de idade na sexta-feira, dia 4, quando recebe as felicitações da esposa Michele, dos filhos Joaquim e Francisco e de toda a família

Izabela

A engenheira Izabela comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 4, quando recebe os parabéns dos pais Piscida e Cássio, do marido Breno, dos filhos Gabriel e Luiza, dos sogros Luís Sérgio e Cecília e da tia Lu

Fernanda

A cineasta e documentarista Fernanda de Paiva Ligabue comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 4, quando recebe as felicitações da namorada Isa, dos pais Fátima e Tadeu, das irmãs Lígia, Helena e Sara, dos cunhados Rafael e Eduardo, especialmente dos sobrinhos Francisco e Pedro.

Fabiana

Fabiana dos Santos Marcelino brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 29, recebendo as felicitações do marido Vagner, das filhas Carolina e Stéfany, dos pais Izabel e Eduardo, dos irmãos, demais familiares e amigos.

Erika

A cirurgiã dentista Erika Michele Coete brinda seu aniversário na quinta-feira, dia 3, quando recebe as felicitações do filho Pedro Calil e dos familiares. Neste ano, além de celebrar seu aniversário, Erika também comemora 25 anos de profissão.

Roseli

A cuidadora Roseli Oliveira troca de idade neste domingo, dia 30, junto ao filho Micael.

Lavínia

Lavínia de Paula comemorou seu aniversário de 13 anos no último dia 20, quando recebeu os parabéns dos pais Salomão e Mariana, dos irmãos Bárbara e Levi e da sobrinha Louise.

Pedro

Pedro Elidio da Silva soprou sua 3ª velinha na segunda-feira, dia 24, quando foi o centro das atenções dos pais Letícia e Wilian, da irmã Ana Luzia, dos avós, tios e dos priminhos Francisco e Joaquim.

Rafael

O empresário Rafael Barbosa de Carvalho brinda a chegada dos seus 40 anos na sexta-feira, dia 4, quando recebe os cumprimentos da esposa Juliana, do filho Pedro, de toda a família e dos amigos.

Dayana

Na quinta-feira, dia 3, Dayana Aparecida de Carvalho Nunes brinda a chegada dos seus 36 anos, quando recebe o abraço do marido Raphael e da filha Sophia.

Valdecir

O professor Valdecir de Andrade celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 2, quando recebe os parabéns da esposa Rosemeire e do filho João Marcos

Caio

O cirurgião dentista Caio Emidio comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 4, quando recebe os parabéns dos familiares e amigos.

Matheus

Matheus Polito Hsu estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 31, recebendo os parabéns dos pais Cláudia e Fábio, dos irmãos Henrique e Isabella, dos avós Selma e Norberto, dos tios Rangel, Natália, Renato e Sônia, demais familiares e amigos

Giulia

Na chegada de seus 14 anos, Giulia Cipolla Fasanella Ferreira recebe o abraço de seus amigos e familiares. Em especial o carinho dos pais Cláudia Cipolla Fasanella e Neymar Ferreira, e colegas do colégio Externato onde estuda

Beatriz

O casal Marise Gorini Ribeiro Paula e Marcos Vinícius Paula está desde o dia 19 de outubro, curtindo a chegada da primogênita Beatriz, que nasceu pesando 2.350 kg, e medindo 46 cm, na maternidade do Hospital da Unimed em São João da Boa Vista.

Os avós de Beatriz são Cleusa Catarina Dotta Paula e Waldessi de Souza Paula pelo lado paterno, e Sônia Gorini Ribeiro e Vanderlei Ribeiro pelo lado materno

Edna

Edna Colombara brindou a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 26, quando recebeu os cumprimentos do marido Anísio, da mãe Alice, dos irmãos e amigos

Helena

Muita felicidade para a família de Ana Paula Firmino Alécio e Rafael Alécio, proprietários da loja de calçados Odalisca, que festejaram no dia 9 de setembro, o nascimento de Helena, a caçula do casal. A linda bebê é a alegria da irmãzinha Isabeli e dos avós Rosângela e Valdir Firmino pelo lado materno e de Inês e José Mauro Alécio pelo lado paterno

Jéssica

A assistente administrativa Jéssica Passoni Gomes Simões celebra a chegada dos seus 31 anos na segunda-feira, dia 1º, quando recebe os cumprimentos do marido Luiz Paulo, dos pais Sônia e Carlos, dos irmãos Isabele e Augusto e dos sobrinhos Rafael, João, Isadora, Alicia e Maria Fernanda.

Batizado de Miguel Henrique Feretti Galbier

Miguel Henrique Feretti Galbier, filho de Larissa Helena da Fonseca e Paulo Henrique Galbier Júnior, recebeu o sacramento do batismo no último domingo, dia 23, em cerimônia celebrada na igreja Matriz de Sant’Ana pelo padre Carlos Eduardo, tendo como padrinhos os avós maternos Daniela e Wilian e madrinhas de consagração, Rafaela, Sheila e Bianca

Elaine

A cuidadora Elaine Cristina Pinheiro troca de idade neste sábado, dia 29, recebendo as felicitações da filha Kaylaine.

Diego

O engenheiro mecânico Diego Henrique, da JH Locações, estreia a nova idade na terça-feira, dia 1º, quando recebe os parabéns da mãe Cristina, do irmão Fernando, da cunhada Janaína, da sobrinha Antonella e da avó Aparecida

André

O engenheiro civil André Felipe Costa Tapis comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 4, quando recebe os cumprimentos dos pais Carlos e Maria Cândida, dos irmãos João Vitor e Carla Maria, demais familiares e amigos.

Jocastra

Neste sábado, dia 29, Jocastra de Oliveira Zocolan troca de idade e recebe o carinho do filho Pedro Henrique, do marido Carlos e dos pais João e Maria.

Terezinha

Aniversariando neste sábado, dia 29, Terezinha Braz da Silva celebra seu aniversário e recebe o carinho dos filhos Guilherme, Mariane e Kailane e demais familiares.

Gael

Nesta segunda-feira, dia 31, Gael Abraão Fortunato Varola sopra sua terceira velinha e recebe os mimos dos pais Ana Paula e Leandro, dos irmãos Vinícius e Luiz Otávio e dos avós Antônio, Ana, Maria] Amélia e Herivelto.

Viviane

Viviane Aparecida Pires, a Vick, troca de idade no último dia do mês, nesta segunda-feira, dia 31, e recebe os cumprimentos do filho Jean, do neto Heitor, dos amigos e em especial, da amiga Roberta.

Patrícia

Neste sábado, dia 29, Patrícia Ferreira Leite da Silveira celebra seu aniversário de 29 anos e recebe o carinho dos pais Anelita e Enilson, dos irmãos, sobrinhos, dos familiares, amigos e em especial, do marido Raphael.

João

João Bonadia brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 29, junto aos filhos Marina, João Pedro e Maria Eduarda.

José Eduardo

José Eduardo Fuser, o Alemão, aniversariou na quinta-feira, dia 27, quando recebeu os parabéns da esposa Valéria, do filho Bruno, especialmente das netas Júlia e Jade

José

O aposentado José Roberto Dian celebra a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 3, quando recebe as felicitações da esposa Sônia, dos filhos Alison e Aline, da nora Kátia e dos netos Vinícios e Maria Luiza.

Joilson

O luthier e instrutor do Senar e Sebrae, Joilson Donizete Bedin, aniversariou no último sábado, dia 22, quando recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos. Joilson recebeu ainda o carinho especial do filho Bento.

Leandro

Leandro Carlos Castilho troca de idade e recebe as felicitações dos familiares e amigos.

Fernando

O enfermeiro Fernando Henrique da Silva troca de idade nesta segunda-feira, dia 31, recebendo os parabéns da esposa Thaila, da filha Maria Fernanda, dos pais Edson e Rose e demais familiares

Paulo

Paulo César Ferreira brinda a mudança de idade neste sábado, dia 29, recebendo as felicitações da esposa, filhos, netos, demais familiares e amigos. Na foto, o aniversariante junto ao sobrinho André Luiz, ao irmão Luiz Eduardo e seu parceiro.