Centro Auditivo Audig agora também está em Poços de Caldas

Um centro especializado em aparelhos auditivos e em audição. Essa é a Audig, empresa fundada em 2006, em São José do Rio Pardo, pelo empresário Carlos Eduardo Moreira e sua esposa Daniela Moreira.

A proposta da Audig é oferecer ao cliente tudo o que ele precisa com relação a aparelhos auditivos. A empresa possui uma loja onde comercializa os equipamentos, além de manter uma clínica com fonoaudiólogos que atuam na detecção e confirmação de perda auditiva.

Laboratório

Outro diferencial é o seu laboratório, onde confecciona moldes em acrílico e silicone, além de tampões para ruídos e também à prova de água.

Entre os serviços oferecidos está o conserto e manutenção de aparelhos multimarcas com garantia e a venda de acessórios, como pilhas e filtros para os aparelhos.

“Um aparelho auditivo sem revisão, sem assistência pode apresentar problemas e a gente tem esse diferencial com o paciente, pois fazemos todo acompanhamento”, explicou Carlos.

Expansão

Após 16 anos de atuação em São José do Rio Pardo e atendendo todo o Estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, a Audig viu a demanda crescer. O sonho de expandir o negócio começou a ser concretizado em 2021, com o início da montagem da loja em Poços de Caldas (MG).

A unidade foi inaugurada recentemente no Edifício Aterje, à Rua Ceará, 188, em Poços, e vai oferecer o atendimento especializado que fez a Audig ser referência na região.

