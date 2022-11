Duda Fermoselli conquistou a faixa preta em judô

Depois de 10 anos de dedicação, a judoca vargengrandense Maria Eduarda Fermoselli, 19 anos, conquistou uma graduação bastante almejada pelos atletas dessa modalidade: a faixa preta. No último sábado, dia 22, ela participou do exame de graduação da Federação Paulista de Judô, no Clube da Penha, em São Paulo e foi aprovada, sendo a primeira mulher faixa preta da Associação Bushido de Judô.

Ela conquistou a graduação de shodan, faixa preta 1º Dan, com muitos elogios dos avaliadores. À Gazeta de Vargem Grande, Duda contou que começou a treinar aos 9 anos de idade, em 2013. De lá para cá, suas principais conquistas foram o Campeonato Paulista, o Paulista por Faixa, Open, Meeting Sul Brasileiro e Copa São Paulo. “Mas considero todas as minhas lutas uma conquista, pois sem elas, não estaria onde estou hoje”, disse.

A judoca contou que começou a se preparar para o exame de faixa preta no final de agosto. “O tempo de preparação para o exame, assim como nos treinos do dia a dia, exigiu muita disciplina e dedicação”, comentou.

Duda relatou ainda como se sente por ter sido aprovada no exame e quais seus próximos passos. “Me sinto realizada como faixa preta, mas não para por aqui, o judô só está começando. Pretendo continuar treinando e competindo, quem sabe futuramente participar das Olimpíadas, representando o Brasil e trazendo orgulho aos meus familiares e cidade”, finalizou.

O sensei Daniel Garcia pontuou que Duda começou no judô em 2013 e desde 2018 já teve muitas conquistas. “E no final de semana, realizou o sonho de ser uma faixa preta, sendo a primeira mulher faixa preta e a mais nova sensei da Associação Bushido de Judô”, disse.

Durante o exame, Duda contou com ajuda da judoca Maria Eduarda Taú como UKE, que é o parceiro que no exame cai após a aplicação dos golpes. Segundo o sensei Daniel, Duda Taú também foi muito bem como UKE e, com isso, as judocas puderam fazer um exame sem erros. “Elas foram perfeitas no exame, mas para conseguirem isso, foi preciso muito treino, dedicação, treinos fora do horário e muito foco e, conhecendo elas, eu já sabia que ia dar muito certo”, pontuou.

“Parabéns Duda Fermoselli, nossa nova sensei, tudo que você faz é feito com amor e por isso faz muito bem, continue dando o seu melhor em tudo que faz que você terá muitas e muitas conquistas na sua vida. Parabéns Duda Taú, mesmo sendo faixa verde foi lá e mostrou que sabe fazer e fez muito bem, continue assim que logo será a sua vez de pegar a faixa preta, estou muito orgulhoso de vocês duas”, completou o sensei Daniel.

Ele ainda parabenizou os pais Juliana Fermoselli e João Ney por incentivarem Duda no judô e, hoje, estão colhendo os frutos. “Obrigado a todos os senseis, alunos, pais e mães que de uma forma ou de outra ajudaram nessa caminhada, agradecimentos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e ao diretor de esportes Luís Carlos pelo apoio e incentivo ao nosso Projeto Bushido”, completou.