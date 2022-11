Mais de 280 atletas participaram do 15º Hwarangdo Open

O Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana de Vargem Grande do Sul, virou o centro regional do taekwondo no último domingo, dia 23, com a realização do 15º Hwarangdo Open. Das 8h às 16h, 286 atletas que totalizaram 371 inscrições (uma vez que o mesmo atleta pode fazer mais de uma modalidade) mostraram muita técnica e habilidade no evento que também celebrou os 20 anos da equipe Hwarangdo, fundada em 2002 pelo hoje mestre Carlos Xavier.



Ao todo, foram 18 equipes participantes representando 14 municípios de São Paulo e Minas Gerais. O Open foi acompanhado por familiares e amigos dos lutadores, além do prefeito Amarildo Duzi Moraes; o diretor de Esportes, Luís Carlos Garcia; o grão mestre Yeo Jun Kim, presidente da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (Fetesp), Fátima Gaiardo e Leandro Sagali, representantes da Escola D. Pedro II, e professor Anderson Abel Conceição, que foi quem introduziu o taekwondo em Vargem Grande do Sul.

O Open Hwarangdo de taekwondo é uma realização do mestre Carlos Xavier, professores e equipe Hwarangdo, sendo reconhecido e chancelado pela Fetesp. O evento teve ainda o apoio da prefeitura municipal e Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul, além de apoio de empresários locais.

“Evento marcado por grandes lutas, atletas de altíssimo nível em busca de pontos no ranking estadual, mestres e professores renomados no Brasil, equipes famosas. Mas em especial, marcado pela participação de muitas crianças a partir dos 4 anos, que deram um show à parte, roubaram a cena no início do evento, levantaram a torcida e fizeram brilhar os olhos dos pais e do público em geral”, comentou o mestre Carlos