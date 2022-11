Mancha Verde de Vargem presenteou crianças

A torcida organizada Mancha Verde Vargem Grande do Sul promoveu em outubro, uma ação social ao Dia das Crianças. A torcida palmeirense na cidade entregou mais de 120 sacolinhas com doces e brinquedos para as crianças da cidade.

A Mancha Verde agradeceu a todos os voluntários e apoiadores que ajudaram nesta ação social. Para fazer parte do movimento, o interessado pode entrar em contato pelo Facebook da torcida @manchaverde_vgs.