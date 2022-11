Vítor Hugo fica em 3º em Londrina, no Superbike

O piloto vargengrandense de motovelocidade Vítor Hugo Correa, 12 anos, disputou no domingo, dia 23, em Londrina (PR), a oitava prova do Campeonato Superbike Brasil, pela categoria Honda Junior Cup. O jovem piloto ficou com a terceira colocação no Autódromo Internacional Ayrton Senna, somando mais pontos no torneio e repetindo o resultado da etapa anterior.

A prova foi vencida por Leo Marques, que saiu na pole position, mas fez uma largada ruim e foi superado pelos concorrentes. Vítor Hugo assumiu então a liderança da prova, seguido por Enzo Ximenez. Mas na volta seguinte, Enzo fez a ultrapassagem. Nas duas últimas voltas da corrida, Leo Marques pulou para a primeira posição, vencendo a prova. Enzo e Vítor Hugo brigaram pela segunda colocação até o final, mas o vargengrandense cruzou a linha de chegada em terceiro.

Em entrevista concedida ao canal do Superbike no Youtube logo após a prova, o filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálica, se mostrou insatisfeito com o desempenho, mas terá em novembro duas provas em dois finais de semana seguidos para buscar mais pontos. Atualmente, ele ocupa a terceira posição no campeonato.

No dia 20 de novembro, Vítor Hugo vai a Goiânia para competir a 9ª etapa e no domingo seguinte, dia 27, disputa a etapa final em Interlagos, em São Paulo.