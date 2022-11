Eleito presidente do Brasil, Lula inicia transição de governo

Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito no domingo, dia 30, para seu terceiro mandato como presidente do Brasil, derrotando o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição. Após a confirmação de sua vitória, Lula leu um pronunciamento, no qual afirmou que o país precisa ser unificado e que o combate à fome será seu principal compromisso. “O Brasil é a minha causa e combater a miséria é a causa pela qual vou viver até o fim da minha vida”, declarou. Em uma disputa bastante acirrada, Lula foi eleito com 50,9% dos votos, enquanto Bolsonaro conquistou 49,1% da preferência do eleitor.

O grupo de transição de governo já foi formado, liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que já teve reuniões com a equipe de Bolsonaro.

Governo de São Paulo

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu o petista Fernando Haddad e foi eleito governador de São Paulo. Ele somou 13.480.643 votos, correspondendo a 55,27% dos votos. Já o ex-ministro da Educação teve 10.909.371de votos, ou seja, 44.73%.

Bolsonaro e Tarcísio venceram em Vargem

Ao todo votaram para presidente 24.771 eleitores vargengrandenses de um colégio eleitoral de 32.081 pessoas aptas a votar. O comparecimento foi de 77,21%, havendo uma abstenção de 22,79%, o que representou 7.310 votantes. Com a totalização de votos encerrada em Vargem Grande do Sul, os resultados mostraram vitória de Jair Bolsonaro (PL) para presidente, que obteve 65,77% dos votos, totalizando 15.236 votos e Lula teve 34,23%, somando 7.931 votos. Para presidente foram 2,62% em branco, que representam 648 votos. Nulos foram 3,86%, que equivalem 956 votos.

Foi grande o número de votos em branco e nulo para governador em Vargem Grande do Sul. Para governador foram 5,85% em branco, ou seja, 1.449 votos. Nulos foram 6,51%, sendo 1.613 votos. O candidato mais votado em Vargem para governador foi Tarcísio de Freitas do Republicanos, que obteve 67,23% dos votos, ou seja, 14.596 eleitores deram sua preferência ao candidato apoiado por Bolsonaro. Já o candidato Haddad, apoiado por Lula, teve 7.113 votos, ficando com 32,77 % do eleitorado.

Eleição foi rápida e tranquila em Vargem Grande do Sul

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o analista judiciário do Cartório Eleitoral Anderson Aparecido dos Santos disse que as eleições do segundo turno no município transcorreram sem ocorrências e foram muito tranquilas. Dado à rapidez das urnas eletrônicas no processo de apuração, por volta das 18h, já havia sido encerrado os trabalhos e os resultados transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, houve uma demora maior, com filas em alguns colégios eleitorais, onde alguns eleitores levaram mais de duas horas para votarem. No domingo, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande visitou vários colégios eleitorais e pôde constatar a rapidez com que os eleitores votavam, com pouquíssimas filas formando nos locais.

Celebração

Em comemoração ao resultado, apoiadores de Lula fizeram uma carreata pelas ruas de Vargem Grande do Sul na noite de domingo. Um pequeno grupo de simpatizantes do Partido dos Trabalhadores se manifestou na Rua do Comércio de maneira ordeira e tranquila.

Discurso

Ainda no seu pronunciamento, o presidente eleito disse que está comprometido com as políticas de combate à violência contra as mulheres e salários iguais para a mesma função, além do enfrentamento ao racismo e todas as formas de preconceito. Ele defendeu a retomada de conferências nacionais para discussão e definição de políticas públicas federais e o fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. “As grandes decisões políticas que impactam a vida dos brasileiros não serão tomadas em sigilo, mas em diálogo com a sociedade.” Lula disse que vai retomar o programa Minha Casa, Minha Vida com foco em famílias de baixa renda.